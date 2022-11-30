Трудовые отношения

Бухгалтерам напомнили, что делать с остатками отпуска

Отпуск можно перенести на следующий год или выплатить сотрудникам денежную компенсацию по заявлению или при увольнении.

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Если год заканчивается, а отпуск сотрудников еще нет, то его можно перенести, сообщает Минтруд в официальном телеграм-канале.

При этом работодатель не может переносить оплачиваемый отпуск два года подряд.

Если отпуск превышает положенные 28 календарных дней, то разницу можно заменить денежной компенсацией. Для этого нужно только заявление работника. Размер выплат считается так же, как и отпускные. Сумма зависит от среднего заработка сотрудника и количества дней неиспользованного отпуска. Такую компенсацию сотрудник может получить по заявлению или автоматически при увольнении.

Нельзя компенсировать основной отпуск в 28 дней и минимальный дополнительный, который предоставляется за вредность на 7 календарных дней.

Кроме того, беременные и несовершеннолетние сотрудники должны использовать отпуск полностью.

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