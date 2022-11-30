Деньги на счетах участников спецоперации не будут арестовывать. В том числе мобилизованных ИП

Госдума рассмотрит поправки о запрете ареста средств на счетах участников спецоперации.
Предложения ко второму чтению проекта о судопроизводстве в отношении мобилизованных и добровольцев, подготовила «Единая Россия».
«Сейчас, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства», – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
При этом возможность арестовывать средства на счетах участников спецоперации остается. Но поправки устраняют эту возможность, в том числе в отношении счетов индивидуальных предпринимателей.