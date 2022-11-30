Исполнительное производство

Деньги на счетах участников спецоперации не будут арестовывать. В том числе мобилизованных ИП

Пока банковские счета участников СВО можно арестовывать, ни сами бойцы, ни члены их семей не могут воспользоваться положенными единовременными и ежемесячными выплатами.

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Деньги на счетах участников спецоперации не будут арестовывать. В том числе мобилизованных ИП
Иллюстрация: Vlada Karpovich/pexels

Госдума рассмотрит поправки о запрете ареста средств на счетах участников спецоперации.

Предложения ко второму чтению проекта о судопроизводстве в отношении мобилизованных и добровольцев, подготовила «Единая Россия».

«Сейчас, если человек направляется в зону боевых действий, банкам и приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительного производства», – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

При этом возможность арестовывать средства на счетах участников спецоперации остается. Но поправки устраняют эту возможность, в том числе в отношении счетов индивидуальных предпринимателей.

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Исполнительное производство

Деньги на счетах участников спецоперации не будут арестовывать. В том числе мобилизованных ИП

Пока банковские счета участников СВО можно арестовывать, ни сами бойцы, ни члены их семей не могут воспользоваться положенными единовременными и ежемесячными выплатами.

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