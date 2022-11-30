Валютный рынок

ЦБ пояснил, что будет с валютными ограничениями и инвестициями в зарубежные рынки

Валютные ограничения с нами надолго. Отмена «недружественных валют» продолжится и ЦБ не исключает дополнительных мер, которые заставят финансовый сектор использовать их менее активно.

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Регулятор подготовил большую презентацию, в которой обозначил основные направления развития финансового рынка страны на 2023 - 2025 гг.

В частности, там выражена позиция по валютным ограничениям и инвестициям в зарубежные рынки. Требования к нерезидентам из «недружественных» стран будет различаться в зависимости от их юрисдикции. Нерезидентов из «дружественных» стран это не коснется.

ЦБ готов менять позицию в отношении «недружественных» валют только в качестве ответной меры, если та или иная страна ослабит санкции. Например, разблокирут активы или смягчат административную ответственность за нарушения валютных ограничений.

ЦБ не будет выкупать заблокированные активы.

Регулятор взаимодействует с зарубежными финансовыми организациями для «адекватного регулирования рисков» и продолжит работать над решением вопроса. В том числе, в судебном порядке.

Господдержки инвестиций россиян в иностранные активы не будет, ЦБ рассматривает предоставление льгот только по российским активам.

Конечно, смириться с инвестиционными потерями сложно. А бизнесменам так и вовсе нужно думать не о минусах, а о том, что делать дальше.

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