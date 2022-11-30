Работники Ozon не заразят менингитом покупателей через посылки

Нельзя заразиться менингитом от посылок со склада Ozon, заявил Роспотребнадзор в своем телеграм-канале.

Возбудитель инфекции не задерживается на упаковочных коробках из картона, фанеры и из других материалов. Он может оставаться жизнеспособным не более двух часов при температуре 10 градусов.

Более того, специалисты Роспотребнадзора продезинфицировали все склады и поверхности, к которым могли прикасаться заболевшие сотрудники.

Напомним, что несколько работников склада Ozon на Новой Риге заболели менингитом. Как сообщает «Интерфакс», подмосковный склад Ozon продолжает работу, соблюдая меры предосторожности и предписания Роспотребнадзора.

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