Через систему быстрых платежей можно будет платить налоги, штрафы и пошлины

В рамках развития СБП регулятор планирует настроить онлайн-платежи в бюджетную систему (сервис C2G), в том числе для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин. Это следует из Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024-2025 годов.

Появится сервис и для выплат гражданам от государства (сервис G2C), это повысит оперативность поступления выплат из бюджета.

Помимо этого, ЦБ расширит возможности сервисов C2B (customer to business) и B2C (business-to-consumer), что позволит бизнесу значительно сократить свои издержки.

В планах – интеграция СБП с аналогами из стран ЕАЭС и активные переговоры, чтобы партнеры не отключались от «Мир». Активно банк будет вести переговоры, чтобы партнеры не отключались.