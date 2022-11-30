Записаться на IT-курсы со скидкой от Госуслуг можно до 5 декабря

5 декабря 2022 года завершается набор обучающихся по программе «Цифровые профессии». Госуслуги предоставляют скидки на обучение до 100%. Учиться со скидкой могут инвалиды, безработные или люди с низким доходом, бюджетники, студенты и те, у кого есть дети до 3-х лет.

Главное условие – иметь высшее или среднее профессиональное образование, либо быть студентом.

На сайте доступно 136 направлений для обучения. Например, можно получить профессию Python-разработчика, стать аналитиком данных и изучить основы тестирования ПО. Продолжительность учебы от 250 до 720 академических часов.

Чтобы записаться, нужно выбрать программу на сайте Госуслуг, заполнить анкету, указать уровень образования и отметить свои льготы для получения скидки.

В этом году на курсы записались больше 110 тысяч человек. 67 тысяч из них уже проходят обучение.