Зарплата

Путин распорядился поднять зарплату бюджетникам уже в январе

Для этого регионы получат деньги из федерального бюджета.

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Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников уже в январе 2023 года, сообщает «Интерфакс».

«Цены заметно выросли. Как уже сказал, зарплаты по экономике в целом хотя бы в номинальную прибавляют, поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников», – сообщил Путин.

Президент выделит деньги из федерального бюджета, чтобы поднять зарплаты в регионах.

Напомним, что труд бюджетников оплачивается из региональной казны. Теперь небогатые регионы получат дополнительное финансирование.

Ранее мы писали, что Минфин планирует увеличить зарплату бюждетникам как минимум на 8%.

 

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