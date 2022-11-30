Путин распорядился поднять зарплату бюджетникам уже в январе

Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников уже в январе 2023 года, сообщает «Интерфакс».

«Цены заметно выросли. Как уже сказал, зарплаты по экономике в целом хотя бы в номинальную прибавляют, поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников», – сообщил Путин.

Президент выделит деньги из федерального бюджета, чтобы поднять зарплаты в регионах.

Напомним, что труд бюджетников оплачивается из региональной казны. Теперь небогатые регионы получат дополнительное финансирование.

Ранее мы писали, что Минфин планирует увеличить зарплату бюждетникам как минимум на 8%.