Путин распорядился поднять зарплату бюджетникам уже в январе

Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников уже в январе 2023 года, сообщает «Интерфакс».
«Цены заметно выросли. Как уже сказал, зарплаты по экономике в целом хотя бы в номинальную прибавляют, поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников», – сообщил Путин.
Президент выделит деньги из федерального бюджета, чтобы поднять зарплаты в регионах.
Напомним, что труд бюджетников оплачивается из региональной казны. Теперь небогатые регионы получат дополнительное финансирование.
Ранее мы писали, что Минфин планирует увеличить зарплату бюждетникам как минимум на 8%.