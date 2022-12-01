🚛 Водитель и экспедитор – это две разных должности, которые может совмещать один человек

Разъяснение дает Роструд в письме от 16.11.2022 № ПГ/27409-6-1.

С одной стороны, работодатель сам может устанавливать штатное расписание, вписывать туда любые должности.

Но для водителей есть требования к квалификации, медосмотру, есть определенные льготы, в том числе для будущей пенсии. Поэтому эта должность в штатном расписании должна соответствовать наименованию, указанному в квалификационных справочниках и профстандартах.

Должности водителя-экспедитора в справочнике нет, и отдельного профстандарта для нее нет.

Общероссийским классификатором профессий ОК 016-94 должность водителя включена в первый раздел – профессии рабочих, а должность экспедитора во второй раздел – должности служащих.

В общем, это разные должности, и они должны отдельно отражаться в штатном расписании, делает вывод Роструд.

При необходимости можно возложить на водителя функции экспедитора путем совмещения должностей.