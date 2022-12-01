Трудовые отношения

🚛 Водитель и экспедитор – это две разных должности, которые может совмещать один человек

В штатное расписание не надо вводить должность «водитель-экспедитор». Потому что это две разных должности, у них разные трудовой функции, профстандарты и т. д. Как говорится, мухи отдельно, котлеты отдельно.

Версия для печати

Разъяснение дает Роструд в письме от 16.11.2022 № ПГ/27409-6-1.

С одной стороны, работодатель сам может устанавливать штатное расписание, вписывать туда любые должности.

Но для водителей есть требования к квалификации, медосмотру, есть определенные льготы, в том числе для будущей пенсии. Поэтому эта должность в штатном расписании должна соответствовать наименованию, указанному в квалификационных справочниках и профстандартах.

Должности водителя-экспедитора в справочнике нет, и отдельного профстандарта для нее нет.

Общероссийским классификатором профессий ОК 016-94 должность водителя включена в первый раздел – профессии рабочих, а должность экспедитора во второй раздел – должности служащих.

В общем, это разные должности, и они должны отдельно отражаться в штатном расписании, делает вывод Роструд.

При необходимости можно возложить на водителя функции экспедитора путем совмещения должностей.

Материальная помощь

Материальная помощь работнику: как оформить и провести в учете

Материальная помощь – действенный инструментов поддержки сотрудников. Выплаты могут быть по любым основаниям, однако налоговые льготы можно получить только при выплатах при рождении ребенка и в чрезвычайных обстоятельствах. Подробнее об оформлении и учете материальной помощи.

Материальная помощь работнику: как оформить и провести в учете

Повышение квалификации

На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов

В сервисе налоговой увеличили количество электронных документов, которые можно бесплатно перевести в удобный для чтения формат PDF. Туда включили транспортную накладную, сопроводительную ведомость и заказ-наряд.

На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Социальные пособия

Как будут считать пособие для безработных в 2023 году

Кабмин утвердил размеры минимального и максимального размера пособий по безработице на следующий, 2023 год. постановление от 14.11.22 № 2046), которые равны предыдущим показателям (утв. постановлением от 15.11.21 № 1940).

Как будут считать пособие для безработных в 2023 году
Читать еще