Право требования по договору займа с иностранной компанией можно переуступить

Ситуацию разобрали в разделе «Клерк.Консультации».

Переуступка возможна, пояснила эксперт Виктория Ломовкина, директор аудиторской компании ООО «ВИЛАНА».

Основание:

Статья 382 ГК РФ;

Федеральный закон 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», где нет запрета для резидентов на уступку прав требования по внешнеторговым сделкам;

Обзор судебной практики ВС № 3 от 25.11.2015, где сказано, что уступка права требования по внешнеторговым контрактам допустима.

При этом в случае уступки субъектом валютного контроля, на которого возлагается обязанность выполнения требований, установленных законом № 173-ФЗ, будет цессионарий (лицо, к которому перешло право требования).

По мнению эксперта, взаимозачет при такой сделке невозможен, поскольку резиденты должен обеспечить поступление денег по сделке от нерезидента в полном объеме.