❓ В уведомлении по ЕНП бухгалтеры не нашли коды для октября, ноября и декабря

Но для периода «год» номера месяцев не предусмотрены. Периода «4 квартал» тоже нет.

Таким образом, пока непонятно, как код указывать для страховых взносов за октябрь, ноябрь и декабрь.

Сначала в порядке было сказано, что поле «Отчетный (налоговый) период (код)» заполняется в соответствии с правилами заполнения налоговой декларации (расчета) по налогу, страховым взносам.

Но потом поступило замечание от ЦБ: сделать таблицу с кодами отчетных (налоговых) периодов с привязкой к налогам (авансовым платежам), страховым взносам.

Потому что не по всем налогам есть декларации.

И страховые взносы, например, платят ежемесячно, а код периода есть только в квартальном РСВ.

ФНС это замечание учла. Таблицу с кодами сделали.

Коды такие: 21 – 1 квартал, и к нему коды 01, 02, 03 – порядковый номер квартального месяца

31 – полугодие, и к нему коды 01, 02, 03 – порядковый номер квартального месяца

33 – 9 месяцев, и к нему коды 01, 02, 03 – порядковый номер квартального месяца

34 – год, и к нему коды 01, 02, 03, 04 – порядковый номер квартала.

Таким образом, например, для взносов за март код будет 21/03, для взносов за май – 31/02. А как быть со взносами за ноябрь?

Бухгалтеры ищут ответ на этот вопрос и ждут, когда приказ будет официально опубликован и поступят какие-то разъяснения от ФНС на этот счет.