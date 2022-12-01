Поиск работы бухгалтеров

✈️ Шереметьево ищет бухгалтера

На работе мертвая петля? Мечтали о новом витке карьеры? Вот он – ваш шанс.

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На канале «Клерка» Бух.Джоб в телеграм вышла интересная вакансия.

Что хотят:

  • высшее образование;
  • опыт работы от 5 лет, в компаниях с численностью более 500 человек;
  • знание SAP ERP, Excel на высоком уровне;
  • экспертное владение навыками по формированию бухгалтерской и налоговой отчетности, проведению финансового анализа и формированию налоговых деклараций;
  • наличие аттестата ДипИФР;
  • успешное прохождение проверок контролирующих органов.

Что предлагают:

  • зарплата от 100 тыс. рублей;
  • корпоративные программы обучения и развития сотрудников;
  • ДМС + собственная медсанчасть;
  • спецпредложения для сотрудников от компаний-партнеров (рестораны, магазины, отдых, мероприятия);
  • организация отдыха сотрудников (и их детей), оплата детского сада;
  • льготные тарифы на многоуровневые паркинги аэропорта;
  • корпоративный транспорт.

А вы пробовались когда-нибудь на вакансию в крупную компанию? Может в Газпром, Роснефть или Сбер? Расскажите, как прошло)

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Мероприятия

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Федресурс и лицензия по пожарной безопасности зданий и сооружений: сроки и порядок исполнения
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