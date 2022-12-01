✈️ Шереметьево ищет бухгалтера

На канале «Клерка» Бух.Джоб в телеграм вышла интересная вакансия.
Что хотят:
- высшее образование;
- опыт работы от 5 лет, в компаниях с численностью более 500 человек;
- знание SAP ERP, Excel на высоком уровне;
- экспертное владение навыками по формированию бухгалтерской и налоговой отчетности, проведению финансового анализа и формированию налоговых деклараций;
- наличие аттестата ДипИФР;
- успешное прохождение проверок контролирующих органов.
Что предлагают:
- зарплата от 100 тыс. рублей;
- корпоративные программы обучения и развития сотрудников;
- ДМС + собственная медсанчасть;
- спецпредложения для сотрудников от компаний-партнеров (рестораны, магазины, отдых, мероприятия);
- организация отдыха сотрудников (и их детей), оплата детского сада;
- льготные тарифы на многоуровневые паркинги аэропорта;
- корпоративный транспорт.
А вы пробовались когда-нибудь на вакансию в крупную компанию? Может в Газпром, Роснефть или Сбер? Расскажите, как прошло)