Уведомите своих работников, если ваша компания – иноагент

С 1 декабря 2022 года вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Кроме того, иностранные агенты не смогут:
- осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних или педагогическую – в государственных и муниципальных образовательных организациях;
- производить информационную продукцию для несовершеннолетних;
- принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности;
- осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и деятельность по обеспечению ее безопасности;
- участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы.
Иноагентам запрещено инвестировать в стратегические предприятия в России, использовать УСН, жертвовать в избирательные фонды кандидатов и политических партий.
Иноагенты не могут работать на государственной или муниципальной службе, быть членами избирательных комиссий, выступать организаторами публичных мероприятий.