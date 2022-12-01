Трудовые отношения

Уведомите своих работников, если ваша компания – иноагент

Иностранные агенты обязаны сообщать о наличии такого статуса своим работникам и органам публичной власти, в которые они обращаются, лоббируя свои интересы. Также они обязаны маркировать производимые материалы.

Версия для печати

С 1 декабря 2022 года вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Кроме того, иностранные агенты не смогут:

  • осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних или педагогическую – в государственных и муниципальных образовательных организациях;
  • производить информационную продукцию для несовершеннолетних;
  • принимать участие в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
  • получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности;
  • осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и деятельность по обеспечению ее безопасности;
  • участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы.

Иноагентам запрещено инвестировать в стратегические предприятия в России, использовать УСН, жертвовать в избирательные фонды кандидатов и политических партий.

Иноагенты не могут работать на государственной или муниципальной службе, быть членами избирательных комиссий, выступать организаторами публичных мероприятий.

Бюджетный учет

Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами

Казначейство и Минфин требуют дополнительно предъявить октябрьские отчеты о консолидируемых счетах по форме 0503125, а также сообщить об изменении остатков валютного баланса по форме 0503173. Срок сдачи документов устанавливает вышестоящий орган, для которого последним днем является 15 декабря 2022 года.

Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами
НДС

НДС: хитрые вычеты

Налоговые инспекторы сегодня располагают отличными возможностями по разоблачению компаний, которые применяют схемы для получения незаконных вычетов по НДС. Вот как это делается.

НДС: хитрые вычеты

Повышение квалификации

ЕНП (единый налоговый платеж)

❓ В уведомлении по ЕНП бухгалтеры не нашли коды для октября, ноября и декабря

Скоро утвердят новый бланк уведомления по единому налоговому платежу. Его надо будет направлять в 2023 году. Там надо указывать код отчетного периода, в том числе номер месяца внутри квартала, полугодия, 9 месяцев.

Мероприятия

Разместить
Бухгалтеры

Будни бухгалтера: атака роботов (гость Марина Снеговская, издатель Клерк.ру)

Мы не замечаем этих людей, но без них никуда. Говорят, это третья по распространенности профессия в России — больше только водителей и продавцов в магазинах, и речь пойдет о бухгалтерах.

Будни бухгалтера: атака роботов (гость Марина Снеговская, издатель Клерк.ру)
Валютный контроль

Право требования по договору займа с иностранной компанией можно переуступить

Если российская компания выдала заем иностранной фирме, право требования этого долга можно уступить третьему лицу. Но оплату надо получать деньгами. Взаимозачет здесь не пройдет из-за валютных правил.

Ведение бизнеса

Федресурс и лицензия по пожарной безопасности зданий и сооружений: сроки и порядок исполнения

Для того чтобы заниматься деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, необходима лицензия. Наличие у организации такого разрешающего документа говорит о том, что в отношении нее действует масштабная обязанность по раскрытию информации о лицензии в реестре Федресурс.

Федресурс и лицензия по пожарной безопасности зданий и сооружений: сроки и порядок исполнения
Читать еще