Для малого и среднего бизнеса ввели льготы для платежей в валютах стран ЕАЭС

Льготные ставки распространяются на новых и действующих клиентов банка, открывших счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, белорусских рублях и таджикских сомони.

Деньги на счета клиентов в МСП Банке зачисляют бесплатно, а комиссия за переводы в иностранной валюте в другие банки теперь составляет эквивалент 10 долларов США в рублях. Прежде за каждый перевод клиент платил 0,1% от суммы, но не менее 30 долларов.

Льготные условия по счетам в валютах стран ЕАЭС в МСП Банке будут действовать до 1 мая 2023 года.

Также снизился максимальный размер комиссии банка за исполнение функций агента валютного контроля при осуществлении операций. Для платежей без постановки контракта на учет этот показатель снизился втрое – 5 тыс. рублей вместо 15 тыс. рублей по действовавшим ранее тарифам.

При платежах по контракту максимальная комиссия снижена с прежних 70 тыс. рублей до 15 тыс. рублей, начиная с 1 декабря.

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