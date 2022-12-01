Валютные операции

Для малого и среднего бизнеса ввели льготы для платежей в валютах стран ЕАЭС

С 1 декабря снизилась комиссия при осуществлении переводов в валютах ЕАЭС через МСП Банк, который реализует программы Минэкономразвития России по поддержке бизнеса.

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Для малого и среднего бизнеса ввели льготы для платежей в валютах стран ЕАЭС
Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels

Льготные ставки распространяются на новых и действующих клиентов банка, открывших счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, белорусских рублях и таджикских сомони. 

Деньги на счета клиентов в МСП Банке зачисляют бесплатно, а комиссия за переводы в иностранной валюте в другие банки теперь составляет эквивалент 10 долларов США в рублях. Прежде за каждый перевод клиент платил 0,1% от суммы, но не менее 30 долларов.  

Льготные условия по счетам в валютах стран ЕАЭС в МСП Банке будут действовать до 1 мая 2023 года.

Также снизился максимальный размер комиссии банка за исполнение функций агента валютного контроля при осуществлении операций. Для платежей без постановки контракта на учет этот показатель снизился втрое – 5 тыс. рублей вместо 15 тыс. рублей по действовавшим ранее тарифам.

При платежах по контракту максимальная комиссия снижена с прежних 70 тыс. рублей до 15 тыс. рублей, начиная с 1 декабря. 

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