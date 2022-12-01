В 2023 году более 20% закупок МСП перейдут в формат электронного магазина

Крупнейшая электронная торговая площадка РТС-тендер подвела первые итоги работы электронного магазина для закупок у предприятий малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ.

Сервис позволяет заказчикам проводить закупки на сумму до 20 млн руб. без жестких требований со стороны законодательства, а компаниям и предпринимателям – быстро находить клиентов и новые заказы.

С момента запуска сервиса в июле 2022 года сотни заказчиков провели около 3 тыс. процедур на общую сумму более 2,2 млрд руб.

Сейчас большинство договоров в электронном магазине заключаются в течение 5-7 дней после публикации закупки. Это в три раза быстрее в сравнении с «классической» конкурентной закупкой, где с момента публикации закупки до момента заключения договора, как правило, проходит не менее 17 рабочих дней.

Поставщикам проще подать заявку. Достаточно разместить в электронном магазине актуальные прайс-листы и их предложение будет подано автоматически оператором ЭТП.