Коды ОКВЭД

❗ Систему ОКВЭД собираются реформировать

Хотят отказаться от ежегодного подтверждения кодов деятельности и от предоставления данных в ФСС. Бизнес получит ОКВЭД один раз, а поменять его сможет через налоговую.

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Минэкономики вместе с ФНС собираются реформировать классификацию по ОКВЭД, сообщает «Коммерсант». На бизнес хотят снизить административную нагрузку, снять ежегодное подтверждение кодов деятельности и оставить один источник данных – реестры ФНС.

Сейчас предприниматели должны предоставлять данные в налоговые реестры (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) и в ФСС, где нужно каждый год подтверждать вид деятельности. Это вносит путаницу: почти у 823 тыс. компаний и ИП в этих фондах разные ОКВЭД. В 2020 году из-за «неподходящего» кода многие организации не смогли получить господдержку. Теперь этот механизм изменят.

Компания будет один раз получать код деятельности и уточнять его только при необходимости. Ежегодное подтверждение ОКВЭД снимут. Не нужно будет предоставлять информацию в ФСС.

Достаточно только сообщить ФНС, если у организации меняется основной вид экономической деятельности или структура доходов.

Представители бизнеса сообщают, что реформировать ОКВЭД нужно, но новый проект не решит главных задач.

«Во-первых, проект не устраняет избыточную нагрузку на бизнес: кому-то станет легче, но на компании с большой номенклатурой нагрузка возрастет – придется постоянно корректировать коды в зависимости от их вклада в доход предприятия. Во-вторых, такой подход не дает реального представления о размерах отрасли», – сообщил Антон Данилов-Данильян, заместитель председателя «Деловой России».

В 2023 году Минэкономики собирается уточнять коды через личные кабинеты налогоплательщиков. ФНС планирует создать сервис «удаленного помощника», который поможет определить вид деятельности при открытии бизнеса. Предполагается, что автоматизация выбора кодов повысить шансы получить господдержку, то есть выбрать «нужный» для нее код. Вид деятельности влияет на взаимодействие бизнеса с властью. Например, при получении грантов или субсидий.

Кстати, с 2023 года будут новые правила подтверждения кода ОКВЭД для взносов на травматизм, и новые бланки. Проект уже разработан.

 

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