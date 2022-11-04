Взносы на травматизм

Подтверждать код ОКВЭД для тарифа взносов в ФСС за травматизм надо будет по новым правилам на новом бланке

Для подтверждения вида деятельности, на основании которого компании присваивают тариф взносов на НС и ПЗ, надо будет заполнять заявление по новой форме. Правила тоже перепишут.

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Нововведения связаны с объединением ПФР и ФСС.

Проект поправок в порядок подтверждения кода ОКВЭД опубликован на федеральном портале.

В основном речь идет о самостоятельных классификационных единицах (СКЕ), то есть подразделениях компании, которые ведут иную деятельность.

Сейчас по ним отражают информацию в форме 4-ФСС, а будут – в ЕФС-1. Это отразят в порядке подтверждения вида деятельности.

Форма заявления на подтверждение деятельности изменится незначительно. Поправки связаны с изменением названия фонда. Вместо ФСС будет указан Социальный фонд.

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Новые правила заработают с 2023 года. То есть подтверждать вид деятельности за 2022 год надо будет уже на новом бланке.

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Взносы на травматизм

Подтверждать код ОКВЭД для тарифа взносов в ФСС за травматизм надо будет по новым правилам на новом бланке

Для подтверждения вида деятельности, на основании которого компании присваивают тариф взносов на НС и ПЗ, надо будет заполнять заявление по новой форме. Правила тоже перепишут.

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