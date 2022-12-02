Достойная пенсия должна быть больше 46 тыс. рублей

Аналитики сервиса Superjob провели исследование, чтобы ответить на вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько?».

Большинство сошлось во мнении, что достойная пенсия должна быть 46 400 рублей в месяц. Мужчины назвали приемлемой пенсию в 47 200 рублей, а женщины – в 45 500. За 2022 год пенсионные притязания выросли на 7,9%.

В Москве пенсионеры хотели бы получать 50 800 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 48 200, во Владивостоке – 47 200, в Тюмени – 46 700. Самые скромные запросы оказались у жителей Ярославля (41 300 рублей), Липецка и Ижевска (по 41 500 рублей). Пенсионные ожидания растут вместе с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.

Реальный размер средней пенсии по стране далек от идеала. В III квартале 2022 года он составил 18 503,80 руб. С 1 января 2023 года средний размер страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров вырастет до 21 864 рублей.