Пенсии

Достойная пенсия должна быть больше 46 тыс. рублей

Так считают участники опроса. Реальный размер средней пенсии далек от идеала: в 2023 году неработающие пенсионеры получат только 21 864 рублей.

Версия для печати

Аналитики сервиса Superjob провели исследование, чтобы ответить на вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько?».

Большинство сошлось во мнении, что достойная пенсия должна быть 46 400 рублей в месяц. Мужчины назвали приемлемой пенсию в 47 200 рублей, а женщины – в 45 500. За 2022 год пенсионные притязания выросли на 7,9%.

В Москве пенсионеры хотели бы получать 50 800 рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 48 200, во Владивостоке – 47 200, в Тюмени – 46 700. Самые скромные запросы оказались у жителей Ярославля (41 300 рублей), Липецка и Ижевска (по 41 500 рублей). Пенсионные ожидания растут вместе с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных.

Реальный размер средней пенсии по стране далек от идеала. В III квартале 2022 года он составил 18 503,80 руб. С 1 января 2023 года средний размер страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров вырастет до 21 864 рублей.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Обзоры для бухгалтера

Изменения в бюджетном учете для бухгалтера с 2023 года

Словосочетание «единый налоговый платеж» наводит ужас на тех, кто работает на участке начисления заработной платы. Разберемся, какие еще налоговые и неналоговые изменения в учете ждут нас в следующем году.

Изменения в бюджетном учете для бухгалтера с 2023 года

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Ведение бизнеса

АО обязаны размещать чистые активы в Федресурсе

АО обязаны публиковать сведения о стоимости чистых активов, в противном случае последуют серьезные санкции – как за опоздание с представлением этих сведений, так и за их непредставление. Рассказываем о требованиях, которые необходимо соблюсти.

АО обязаны размещать чистые активы в Федресурсе

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Бюджетный учет

Казначейство внесло новые ошибки в классификатор нарушений и рисков в учреждениях

В октябре Федеральное казначейство опубликовало два обзора недостатков и нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере в первом полугодии 2022 года.

Читать еще