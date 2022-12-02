С 2023 года в новых регионах бизнес сможет применять НПД, ПСН, УСН с низкими ставками

Для ИП на ПСН в Херсонской и Запорожской областях, которые будут и вести деятельность в сфере производства, науки, социальных, бытовых услуг, будет ставка 0%.

Во всех новых регионах введен НПД.

Установлены льготные ставки для УСН.

В ДНР и ЛНР для УСН «доходы» будет ставка 3%, для объекта «доходы минус расходы» – 7%. В Херсонской и Запорожской областях ставка составит 2 и 5% соответственно.

В ФНС уверены, что низкие ставки повысят инвестиционную привлекательность регионов и будут стимулировать деловую активность малого бизнеса.

Также в Запорожской и Херсонской областях ввели пониженные ставки по ЕСХН – от 0,5 до 2%.