Вышла статистика, как контрагенты оплачивают счета, выставленные самозанятыми

Больше 30 тыс. клиентов заплатили за услуги самозанятых 80 млн рублей через приложение «Мой налог», сообщает ФНС. Расчеты были безналичными.

90% заказчиков оплачивают выставленные счета в течение часа, 68% из них переводят деньги за пять минут.

Подключить онлайн оплату можно в приложении «Мой налог», во вкладке «Платежи» выбрать способ получения средств (например, по номеру телефона).

Чтобы заключить договор об оказании услуг платежного агента с кредитной организацией, нужно разрешить передачу персональных данных, дать согласие на их обработку и дождаться сообщения о подтверждении подключения. В разделе «Платежные агенты» доступны все условия сделки и размер комиссии.

После подключения самозанятый выставит счет для оплаты товаров, услуг и работ. Он будет зашит в QR-код, по которому заказчик перейдет на форму оплаты. Платить можно банковской картой или через систему быстрых платежей (СБП).

Мы писали, что департамент налоговой политики Минфина предлагает запретить самозанятым сотрудничать с юрлицами.