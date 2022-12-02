Бизнес может воспользоваться новым сервисом Росимущества для аренды недвижимости

Сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн» – это первая государственная информационная система (ГИС), запущенная на цифровой платформе «Гостех», сообщает«Интерфакс».

ГИС включает четыре сервиса, связанных между собой:

«Маркетплейс»,

«Личный кабинет заявителя»,

«Личный кабинет арендатора»

«Подсистема обработки обращений».

В «Маркетплейсе» собраны данные о федеральной недвижимости, есть фильтры и поиск по характеристикам. В «Личном кабинете заявителя» можно подать заявку на покупку или аренду объекта.

В «Личном кабинете арендатора» – вести расчеты по договорам и решать проблемы арендаторов. «Подсистема обработки обращений» предназначена для связи с Росимуществом по вопросам аренды.