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Бизнес может воспользоваться новым сервисом Росимущества для аренды недвижимости

Предприниматели могут подать заявление и заключить сделку по выкупу или аренде федерального объекта недвижимости с помощью нового сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн».

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Сервис Росимущества «Федеральное имущество онлайн» – это первая государственная информационная система (ГИС), запущенная на цифровой платформе «Гостех», сообщает«Интерфакс».

ГИС включает четыре сервиса, связанных между собой:

  • «Маркетплейс»,
  • «Личный кабинет заявителя»,
  • «Личный кабинет арендатора»
  • «Подсистема обработки обращений».

В «Маркетплейсе» собраны данные о федеральной недвижимости, есть фильтры и поиск по характеристикам. В «Личном кабинете заявителя» можно подать заявку на покупку или аренду объекта.

В «Личном кабинете арендатора» – вести расчеты по договорам и решать проблемы арендаторов. «Подсистема обработки обращений» предназначена для связи с Росимуществом по вопросам аренды.

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Пользователи интернета

Бизнес может воспользоваться новым сервисом Росимущества для аренды недвижимости

Предприниматели могут подать заявление и заключить сделку по выкупу или аренде федерального объекта недвижимости с помощью нового сервиса Росимущества «Федеральное имущество онлайн».

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