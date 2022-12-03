Бизнесмены назвали главные качества предпринимателя

86% российских владельцев бизнеса считают, что предприниматель должен обладать набором особых знаний, качеств и черт.

Чаще всего об этом заявляли женщины-предприниматели и бизнесмены в возрасте от 31 до 40 лет. Таковы данные опроса «Деловой среды» и Аналитического центра НАФИ.

Каждый десятый опрошенный уверен, что любой человек при наличии желания может открыть и успешно вести свой бизнес. Такую точку зрения чаще высказывали мужчины и начинающие предприниматели. Среди других качеств, которые нужны предпринимателю, – ориентация на результат, аналитические способности, умение сотрудничать, принимать решения и устанавливать партнёрские связи.

В меньшей степени предприниматель должен уметь следовать правилам и процедурам, обладать навыками межкультурного общения и письменной коммуникации.

88% владельцев бизнеса уверены, что предпринимательским навыкам можно научиться.

8% опрошенных убеждены, что никакие курсы и образовательные программы в становлении бизнесмена не помогут.