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Уволили, сократили: как получать пособие по безработице в ЦЗ

Чтобы получать пособие, безработный человек сначала должен встать на учет в центре занятости населения.

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Встать на учет в ЦЗН можно:

В течение 10 дней специалисты подберут вакансии и пригласят их рассмотреть. В этот период можно брать подработку – для этого существуют оплачиваемые общественные работы.

Если кандидат согласен на предложенные вакансии, но получит отказ от работодателей, его признают безработным и назначат пособие:

на 3 месяца, если человек раньше не работал или работал за последний год меньше 6 месяцев (максимальный размер ежемесячной выплаты – 1500 рублей);

на 6 месяцев, если человек работал за последний год более 6 месяцев (максимальный размер ежемесячной выплаты в первые 3 месяца – 12 792 рубля, а далее – 5000 рублей).

Предпенсионерам – тем, кому осталось 5 лет до пенсионного возраста, – пособие могут выплачивать до 12 месяцев. Максимальный размер – 12 792 рубля.

Кстати, в центрах занятости работают карьерные консультанты. Они помогают не только безработным, но и тем, кто находится под риском увольнения: оценят навыки, составят резюме, организуют переобучение, проконсультируют по переезду в другой регион и окажут другую помощь.

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