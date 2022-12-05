❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.

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Об этом сообщает Минфин в письме от 22.09.2022 № 21-01-09/92156.

Напомним, сейчас действует приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н, в котором прописаны правила заполнения платежек на налоги.

В этот приказ внесут поправки. Проект размещен на федеральном портале. Поправки должны вступить через 180 дней после опубликования документа.

Кроме того, готовят новый приказ по платежкам, а приказ № 107н отменят. Такой проект тоже есть на федеральном портале. Этот нормативный акт должен вступить в силу через 9 месяцев после опубликования.

По новым правилам в большинстве полей платежного поручения будут нули, вводят новые статусы плательщика и код налогового периода.

Но пока эти правила на выйдут в свет, надо будет указывать старые статуса, коды и все поля заполнять по действующим в 2022 году правилам.

Со следующего года надо будет направлять в ИФНС уведомления об исчисленных налогах, но вместо них в течение 2023 года можно использоваться платежки.

❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.

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