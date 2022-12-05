❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

Об этом сообщает Минфин в письме от 22.09.2022 № 21-01-09/92156.
Напомним, сейчас действует приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н, в котором прописаны правила заполнения платежек на налоги.
В этот приказ внесут поправки. Проект размещен на федеральном портале. Поправки должны вступить через 180 дней после опубликования документа.
Кроме того, готовят новый приказ по платежкам, а приказ № 107н отменят. Такой проект тоже есть на федеральном портале. Этот нормативный акт должен вступить в силу через 9 месяцев после опубликования.
По новым правилам в большинстве полей платежного поручения будут нули, вводят новые статусы плательщика и код налогового периода.
Но пока эти правила на выйдут в свет, надо будет указывать старые статуса, коды и все поля заполнять по действующим в 2022 году правилам.
Со следующего года надо будет направлять в ИФНС уведомления об исчисленных налогах, но вместо них в течение 2023 года можно использоваться платежки.