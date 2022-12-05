Стаж для больничного будут считать по-новому

Напомним при стаже менее 5 лет больничные платят из расчета 60% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80%, при стаже более 5 лет – 100%.

Основных поправок в проекте две.

Во-первых, ФСС меняют на СФР, так как с 2023 года ПФР и ФСС объединятся в единый Соцфонд (СФР).

Во-вторых, в стаж для больничных будут включать работу по договору ГПХ с 2023 года.

Стаж будут определять по сроку договора. Если в договоре срок не прописан, стаж определят исходя из периода уплаты (начисления) платежей на соцстрахование.

Речь идет о таких договорах:

ГПХ на работы, услуги;

авторского заказа;

об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства;

издательский лицензионный;

лицензионный о праве на произведения науки, литературы, искусства.

С 2023 года за работников по договорам ГПХ надо будет платить взносы по единому тарифу, и они получат право на оплату больничных. Но есть условие – если в 2022 году за них работодатели платили взносы в сумме не менее стоимости страхового года. В 2022 году этот показатель составляет 4 833,72 руб. + РК.