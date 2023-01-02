НДФЛ

Проценты по вкладам в 2023 году облагаются НДФЛ

С 2021 года ввели НДФЛ с процентов по вкладам. Но эта норма так и не успела заработать. На 2021, 2022 годы ее отменили. Но с 2023 года налог будут брать.

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Об этом напоминает Минфин в письме от 20.10.2022 № 03-04-05/101809.

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Одновременно с отменой НДФЛ на 2021 и 2022 годы поменяли и правила расчета НДФЛ с 2023 года.

Речь идет о необлагаемой сумме. Облагаются не все проценты, а только те, что превышают необлагаемый минимум.

Раньше его считали как произведение 1 млн рублей и ставки ЦБ на начало года.

Теперь его будут высчитывать путем умножения 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в течение налогового периода.

Например, если ставка будет в течение 2023 года варьироваться от 7,5% до 10%, то необлагаемой будет сумма процентов в 100 тыс. рублей. Если максимальная ставка за весь год будет 8%, то необлагаемая сумма – 80 тыс. руб.

Сейчас уже точно известно, что меньше 7,5% ставка для расчета НДФЛ с процентов не будет. Какой будет точная максимальная ставка, мы узнаем ближе к 1 декабря 2023 года.

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