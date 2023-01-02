В 2023 году ИП за фиксированные взносы получит меньше 1 балла к пенсии

С этого года действует единый тариф страховых взносов, а для ИП – единый взнос в размере 45 842 руб., если доход до 300 тыс. рублей.

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Из общих взносов в сумме 45 842 руб. на пенсионный лицевой счет ИП будет зачислено 58,2603%.

45 842×58,2603% = 26 707,69 руб.

Эта формула действует с 2023 года. При расчете пенсионных баллов этот показатель будет в числителе.

В знаменателе –53,4% от 30% предельной базы по взносам. То есть, 1 917 000×30% х 53,4% = 307 103,40 руб.

ИПК = 26 707,69 / 307 103,40×10 = 0,870.

То есть, за 2023 год, уплатив минимальный фиксированный взнос, ИП получит 0,870 балла.

За 2022 год при уплате минимальных взносов ИП заработает ровно 1 балл.

О том, как пересчитывать взносы в баллы, мы рассказывали тут.

Кстати, Минфин неоднократно разъяснял, что взносы рассчитали так, чтобы за год ИП заработал 1 балл к пенсии.

Однако в 2023 году впервые за много лет ИП заработает меньше 1 балла, если его доход будет меньше 300 тыс. рублей.