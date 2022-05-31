Пенсии

Снижения взносов для ИП не будет. Минфин против

ИП платят взносы в фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Из этих взносов формируется будущая пенсия ИП. Чтобы не ущемлять пенсионные права предпринимателей, взносы уменьшать нельзя, заявляет Минфин.

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Предложение повысить порог в 300 тыс. рублей Минфин отверг (письмо № 03-15-05/41955 от 06.05.2022).

Взносы в фиксированном размере рассчитаны так, чтобы ИП за год заработал 1 балл к пенсии.

Для справки: с 01.06.2022 стоимость 1 пенсионного балла составляет 118 руб. 10 коп.

Взносы в размере 1% позволяют ИП сформировать пенсионные права в большем объеме, поясняет Минфин.

Дело в том, что чем больше взносов на лицевом счете, тем больше будет потом пенсия.

Для справки: если ИП не заработает минимум 30 баллов, он сможет претендовать только на социальную пенсию на 5 лет позже обычного срока (в 65/70 лет).

Если ИП заработает 30+ баллов, но пенсия будет маленькая, он будет получать соцдоплату до прожиточного минимума. Про нее читайте здесь.

Если установить предел для взносов 1% не 300 тысяч, а больше, ИП будет платить меньше взносов. А чем меньше взносов, тем меньше пенсия.

Поэтому Минфин отказывается повышать порог, мотивируя это заботой о будущем ИП.

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