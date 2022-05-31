Снижения взносов для ИП не будет. Минфин против

Предложение повысить порог в 300 тыс. рублей Минфин отверг (письмо № 03-15-05/41955 от 06.05.2022).
Взносы в фиксированном размере рассчитаны так, чтобы ИП за год заработал 1 балл к пенсии.
Взносы в размере 1% позволяют ИП сформировать пенсионные права в большем объеме, поясняет Минфин.
Дело в том, что чем больше взносов на лицевом счете, тем больше будет потом пенсия.
Если ИП заработает 30+ баллов, но пенсия будет маленькая, он будет получать соцдоплату до прожиточного минимума. Про нее читайте здесь.
Если установить предел для взносов 1% не 300 тысяч, а больше, ИП будет платить меньше взносов. А чем меньше взносов, тем меньше пенсия.
Поэтому Минфин отказывается повышать порог, мотивируя это заботой о будущем ИП.
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