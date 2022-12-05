IT-компании

IT-компании не могут взять льготный кредит без залога имущества

Банки просят залог, если есть высокий риск по сделке.

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Руководители трех IT-компаний рассказали, что крупные банки отказывают им в льготных кредитах без залога движимого и недвижимого имущества. Об этом пишут «Ведомости».

В «Сбербанке» сообщили, что залог могут попросить в крайних случаях.

Например, когда есть высокий кредитный риск по сделке, или если заемщик не может предоставить альтернативные варианты обеспечения.

IT-компании могут взять льготные кредиты по ставке не выше 3% годовых.

Предоставят от 5 млн до 5 млрд рублей на проекты и от 500 млн до 10 млрд рублей для создания программ.

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