IT-компании не могут взять льготный кредит без залога имущества

Руководители трех IT-компаний рассказали, что крупные банки отказывают им в льготных кредитах без залога движимого и недвижимого имущества. Об этом пишут «Ведомости».

В «Сбербанке» сообщили, что залог могут попросить в крайних случаях.

Например, когда есть высокий кредитный риск по сделке, или если заемщик не может предоставить альтернативные варианты обеспечения.

IT-компании могут взять льготные кредиты по ставке не выше 3% годовых.

Предоставят от 5 млн до 5 млрд рублей на проекты и от 500 млн до 10 млрд рублей для создания программ.