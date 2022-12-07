Мошенничество

Операторы ответят за звонки мошенников

На звонки и спам можно будет пожаловаться через Госуслуги. За это операторов проверят и оштрафуют.

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Минцифры может получить право запрашивать у операторов мобильной связи все данные о звонках с подменных номеров, пишут «Ведомости».

Сейчас завершилась подготовка законопроекта. Авторы документа хотят скорректировать п. 10 ст. 46 закона «О связи» и разрешить Минцифры доступ к информации о вызовах, на которые поступила жалоба.

Если поправки примут, то о спаме и звонках мошенников можно будет сообщить через портал Госуслуги. По каждому обращению Минцифры начнет проводить проверку номеров и отправит результаты в правоохранительные органы.

Мобильного оператора, который допустил подмену номера, оштрафуют по ст. 13.2.1 КоАП. Размер взыскания будет от 200 тыс. рублей до 800 тыс. рублей для ИП и от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей для юрлиц.

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