Детские пособия

Пособие из маткапитала будут платить не только за второго, но и за первого ребенка до 3 лет

Ежемесячная выплата из маткапитала сейчас положена на второго ребенка до 3 лет. Критерий нуждаемости – 2 прожиточных минимума на человека. Ограничение по очередности рождения уберут. Платить будут за всех детей до 3 лет.

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Опубликован Федеральный закон от 05.12.2022 № 475-ФЗ.

Причем выплата из маткапитала будет идти добавкой к пособию. То есть, будет два пособия на одного ребенка.

Про новое пособие на детей от рождения до 17 лет мы подробно рассказывали здесь.

Семья с доходом ниже 1 ПМ будет получать на ребенка до 3 лет пособие из бюджета и еще выплату из маткапитала.

Если у семьи доход больше 1 ПМ, но меньше 2 ПМ, он сможет оформить выплату из маткапитала.

Но не стоит забывать, что выплата прекратится (даже если ребенку еще нет 3 лет), как только маткапитал иссякнет.

Если семья направит маткапитал на покупку жилья, то ежемесячной выплаты не будет.

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