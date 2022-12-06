На ВТБ напали хакеры. Платежи не уходили вчера, не уходят сегодня

DDoS-атака запущена с зарубежных IP-адресов, основная цель – приостановить работу банковских сервисов, сообщает «Интерфакс». Аналитики нашли и российские IP-адреса, предположительно, они могли попасть в руки хакеров из-за кибермошенничества. Все данные будут переданы сотрудникам правоохранительных органов для проведения проверки.

«В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт в пользовании сервисами. Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии „ВТБ Онлайн“ периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание», – сообщает банк ВТБ.

Сейчас ВТБ заявляет, что банковский сервис работает в штатном режиме, а персональные данные клиентов защищены.

Вчера наши читатели в телеграм-канале писали про сбой в работе банка. У некоторых платежи не уходят и сегодня.