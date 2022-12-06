Банки

На ВТБ напали хакеры. Платежи не уходили вчера, не уходят сегодня

Банк сообщает о проблемах с сервисами и называет DDoS-атаку крупнейшей за все время работы.

Версия для печати

DDoS-атака запущена с зарубежных IP-адресов, основная цель – приостановить работу банковских сервисов, сообщает «Интерфакс». Аналитики нашли и российские IP-адреса, предположительно, они могли попасть в руки хакеров из-за кибермошенничества. Все данные будут переданы сотрудникам правоохранительных органов для проведения проверки.

«В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт в пользовании сервисами. Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии „ВТБ Онлайн“ периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание», – сообщает банк ВТБ.

Сейчас ВТБ заявляет, что банковский сервис работает в штатном режиме, а персональные данные клиентов защищены.

Вчера наши читатели в телеграм-канале писали про сбой в работе банка. У некоторых платежи не уходят и сегодня.

 

Как внести сведения о зарплате от предыдущего работодателя в 1С

В комплекте документов нового сотрудника, устраивающегося к вам на работу, практически всегда есть справки о заработной плате от предыдущего работодателя. Это может быть справка 2-НДФЛ или справка по ф.182-н. Данные этих документов необходимы для расчета пособий. Разберем, как внести эти документы в программы 1С.

Как внести сведения о зарплате от предыдущего работодателя в 1С

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.

Проверка контрагентов

Зачем проверять контрагентов и как это сделать

Российская экономика находится в процессе структурной трансформации, неоднократно отмечал Банк России. Это значит, что обостряется необходимость более тщательного планирования, расчетов возможных рисков и их последствий, в том числе и при заключении сделок с контрагентами.

Зачем проверять контрагентов и как это сделать

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Интервью

Как построить миллиардный бизнес на онлайн-бухгалтерии

Сергей Панов, основатель и генеральный директор онлайн-бухгалтерии «Мое дело» рассказывает об уходе из «Актиона», о том, как появилась идея создания проекта, сколько клиентов ведет один бухгалтер, почему на сайте нет цен и многое другое.

Читать еще