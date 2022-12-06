Solar Staff разрешил самозанятым приглашать заказчиков, в том числе и зарубежных

Международный сервис для работы с фрилансерами Solar Staff разрешил исполнителям создавать задачи и искать помощников на проект. Раньше офферы с задачами могли открывать только заказчики для тех, кого сами пригласили работать. Об этом пишет «VC.RU».

Solar Staff позволяет фрилансерам работать с иностранными клиентами. Проблем с оплатой по российским платежным системам не будет: у сервиса несколько юрлиц в разных странах.

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Исполнители могут сами пригласить заказчиков на платформу, определить задачи, сроки выполнения работ и способ оплаты. Solar Staff поможет закрыть документооборот, а работодателю нужно будет только принять условия.

Также самозанятые, физлица и ИП могут объединяться в группы для работы над одним проектом. Например, когда нужны сразу и менеджеры, и дизайнеры, и копирайтеры. Вся команда получит личные закрывающие документы.

На площадке предусмотрена комиссия – 6% от стоимости оффера. Фрилансер решит, кто будет ее оплачивать: он сам или заказчик.