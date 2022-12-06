🔥 В ЕГРЮЛ будут не только коды ОКВЭД, но и процентная доля по ним

Поправки внесут в два закона:

от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

от 08.08.2021 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Проект, разработанный в Минэкономразвития, размещен на федеральном портале.

В ЕГРЮЛ будут отражать такие новые сведения:

о филиалах и обособках, которые наделены полномочиями начислять и производить выплаты в пользу физлиц;

процентная доля видов экономической деятельности;

коды ОКВЭД и процентная доля по ним для филиалов и обособок, которые наделены полномочиями начислять и производить выплаты в пользу физлиц.

В ЕГРИП также будет процент по каждому коду ОКВЭД.

Определять долю вида деятельности будут по правилам, которые утвердит правительство.

Изначально до 15 апреля 2024 года бизнесу надо будет сообщить в ИФНС сведения о процентной доле видов экономической деятельности (в том числе, по обособкам, начисляющим зарплату).

Если в течение года доля по виду деятельности изменилась более чем на 20 процентных пунктов, надо будет до 15 апреля сообщить об этом в регистрирующую ИФНС.

Бизнес будет представлять в СФР документы, чтобы проверить правильность определения основного вида деятельности.

Если СФР выяснит, что основной код ОКВЭД неправильный, фонд сообщит об этом в ФНС.

Закон заработает с 1 сентября 2023 года.