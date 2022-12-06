Уничтожьте эти документы в январе 2023 года

Остальные бухгалтерские документы имеют свои сроки хранения, после истечения которого документы можно уничтожить:

Данные по налогообложению – четыре года с момента окончания налогового периода;

Регистры НУ и налоговая отчетность – пять лет после окончания периода;

Документы по страховым взносам, больничные листы, документы по выплатам – шесть лет после года последнего использования документа;

Кадровая документация – созданную после 2003 года хранят 50 лет, до 2003 года – 75 лет.

О главных ошибках, которые совершали при ведении архивов в 2022 году, как их избегать, поговорим завтра на вебинаре.

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