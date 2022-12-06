Путин сделает покупку автомобилей доступнее

Президент Путин распорядился сделать покупку легковых автомобилей доступнее.

«Принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 г. по сравнению с 2022 г. и рассчитываемый ежеквартально; обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения», – сказано в Перечне поручений.

О результатах правительство отчитается не позднее 15 апреля 2023 года. Несмотря на логистические трудности, автомобили станут доступными для большинства семей. Причем требование касается не только легкового, но и грузового транспорта.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что уже приступил к выполнению поручения президента.