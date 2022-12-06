Экономика России

Путин сделает покупку автомобилей доступнее

Минпромторг будет контролировать цены на авто и не допускать их повышения.

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Президент Путин распорядился сделать покупку легковых автомобилей доступнее.

«Принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 г. по сравнению с 2022 г. и рассчитываемый ежеквартально; обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения», – сказано в Перечне поручений.

О результатах правительство отчитается не позднее 15 апреля 2023 года. Несмотря на логистические трудности, автомобили станут доступными для большинства семей. Причем требование касается не только легкового, но и грузового транспорта.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что уже приступил к выполнению поручения президента.

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