В 2023 году бизнесу не обойтись без консультанта по налогам. Делитесь, кого бы выбрали вы?

Некоторые предпочитают найти хотя бы парочку грамотных спецов и для начала читать их полезные материалы в блогах. К самым крутым идут на семинары и вебинары.

На «Клерке» такие консультанты, конечно, тоже есть, а один из них даже ведет свой блог – Евгений Сивков.

Евгений – кандидат экономических наук, аудитор, налоговый консультант, член союза писателей РФ, член палаты налоговых консультантов, автор более 70 книг по налогам и бухгалтерскому учету. Признан лучшим «Налоговым консультантом года» (2017 и 2019).

Вот топ статей в его блоге за последнее время:

Еще Евгений проводит на «Клерке» вебинары (совсем скоро можно попасть на тему «Виртуальные остатки ТМЦ или как списать то чего нет»). Если вы уже слушали эксперта или подписаны на его блог – расскажите, как вам?