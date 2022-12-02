ЕНП: оплатим и учтем

Кто должен использовать ЕНП

Новый способ уплаты налогов обязаны будут использовать все без исключения организации и ИП вне зависимости от того, какую систему налогообложения они применяют (см. п. 4 ст. 11.3 НК). И тогда отдельных платежек по большей части налогов и взносов не станет (см. закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Никаких заявлений подавать по этому поводу не потребуется, отказаться от ЕНП невозможно. Исключения из данного правила отмечены в п. 1 ст. 58 НК.

Как это делается

Для подтверждения сальдо ЕНС по состоянию на 1 января 2023 года рекомендуется проведение сверки. Заявление на нее необходимо подать в ИФНС (см. подп. 11 п. 1 ст. 32 НК). Форма для него содержится в письме ФНС от 28.10.2020 № АБ-4-19/17644.

При выявлении переплаты эту сумму можно будет зачесть либо вернуть в 2023 году по правилам, которые действуют в 2022 году. Начиная с января 2023 года возврату подлежит положительное сальдо ЕНС, а не переплата по отдельным видам налогов.

Состав ЕНП

ЕНП включает в себя:

налоги, в том числе НДФЛ за работников за исключением иностранцев на патенте;

авансовые платежи по налогам;

страховые взносы, за исключением взносов на травматизм;

сборы;

пени, штрафы и проценты по налогам, сборам и страховым взносам;

госпошлина в том случае, когда судом выдан исполнительный лист;

по желанию налогоплательщика – налог на профессиональный доход, сборы за пользование объектами животного мира, объектами водных биологических ресурсов.

Для каждого налога и сбора остаются прежние ставки.

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О сроках

Сроки уплаты налогов и сборов остаются прежними. Если при наступлении срока уплаты того или иного налога или сбора сальдо на ЕНС положительное и перекрывает сумму, подлежащую перечислению в бюджет, ЕНП можно не перечислять. В противном случае потребуется направить платежку по ЕНП.

Главное – провести оплату налога без нарушения сроков. Можно это сделать и заранее. Напоминаю, что сроки уплаты большинства налогов и сборов теперь приходится на 28 число.

Инспекция должна самостоятельно зачесть ЕНП в счет имеющихся у плательщика обязательств. Необходимые для этого данные инспекторы могут найти в отчетности.

Очередность зачета указана в п. 8 ст. 45 НК:

первая очередь – недоимки, начиная с самой ранней;

вторая очередь – текущие платежи по налогам и взносам;

третья очередь – пени;

четвертая очередь – проценты;

пятая очередь – штрафы.

Если ЕНП не хватает для полной оплаты задолженности, она производится пропорционально в рамках обязательств одной очереди (см. п. 10 ст. 45 НК).

В том случае, когда требуется зачет ЕНП в счет имеющейся задолженности, потребуется направить в инспекцию уведомление обо всех исчисленных суммах (см. п. 9 ст. 58 НК). Это уведомление по налогам и взносам, для которых к сроку уплаты не сдается налоговая отчетность с начислениями: ежемесячные платежи по НДФЛ и страховым взносам, а также авансовые платежи по налогу на имущество, по ЕСХН и налогу на УСН.

Уведомление по ЕНП подается в той же форме, что и отчетность (в бумаге или в электронном виде). Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@. К 2023 году ее должны обновить и утвердить новый порядок заполнения.

В уведомление требуется внести ИНН, КПП организации, код инспекции, КПП из налоговой декларации, ОКТМО, КБК, сумму платежа, а также срок уплаты. По каждому налогу или взносу необходимо заполнить отдельное уведомление. Достоверность сведений подтверждает руководитель организации либо ее представитель на основании доверенности.

В 2023 году еще можно будет представлять уведомления в виде платежек (см. п. 12, п. 14 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ). Там необходимо указать КБК платежа, срок, а также реквизиты, указанные в п. 16 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ. Срок подачи таких платежных поручений для большей части налогов и взносов – 25 число.

А для НДФЛ, перечисляемого налоговыми агентами, установлено два срока: с выплат за период с 1 января по 22 декабря платежку требуется подавать не позднее 25-го числа месяца уплаты налога, а с выплат за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня года (см. п. 9 ст. 58 НК).

Что касается возможного нарушения сроков подачи уведомлений, то штрафы за это законом не предусмотрены, однако до получения инспекцией такого уведомления налог не будет считаться уплаченным даже в том случае, когда направленный в бюджет ЕНП представляет собой сумму, перекрывающую размер налога или взноса (см. подп. 1 п. 7 ст. 45 НК). И тогда инспекция зачтет ЕНП уже после получения отчетности.

А это означает начисление пеней. Недоимка не возникнет при подаче уведомления с опозданием, но до срока уплаты налога.

Оформление платежки

В платежном поручении по ЕНП потребуется указать ИНН, КБК и сумму платежа. ЕНП можно оплачивать и через личный кабинет налогоплательщика.

Организации имеют возможность перечисления ЕНП со счета в банке и через личный кабинет. А ИП вправе пополнить ЕНС наличкой через банк, МФЦ, почту или местную администрацию (см. п. 6 ст. 45 НК).

Перечислить ЕНП сможет и третье лицо за ИП либо за организацию (см. п. 1 ст. 11.3, п. 15 ст. 45 НК).

Реквизиты для перечисления ЕНП пока не утверждены. До внесения Минфином изменений в содержание приказа от 12.11.2013 № 107н платежки подлежат заполнению по действующим правилам (см. письмо Минфина от 22.09.2022 № 21-01-09/92156). На портале regulation.gov.ru опубликован проект поправок к обозначенному выше приказу: в платежном поручении по ЕНП будут указывать нули в семи полях:

101 «Статус плательщика»;

105 «ОКТМО»;

106 «Код основания платежа»;

107 «Код налогового периода»;

108 «Номер документа – основания платежа»;

109 «Дата документа – основания платежа»;

24 «Назначение платежа».

Для перечисления ЕНП при уплате налогов, авансовых платежей, сборов, взносов, пеней и штрафов нули будут указывать и в поле 102 «КПП» (плательщика), в поле 16 «Получатель», в поле 61 «ИНН» и в поле 103 «КПП» (по получателю). Поле 8 «Плательщик» в этом случае заполнять не нужно, а в поле 101 «Статус плательщика» нужно будет указать не «0», а «04».

В поле 104 предположительно будут указывать КБК по ЕНП, который введен распоряжением Правительства от 10.06.2022 № 1538-р для внутрибюджетных расчетов – 18201061201010000510. Код 18201061201010000510 предполагает увеличение финансовых активов за счет операций по ЕНП.

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Возврат переплаты

Превышение ЕНП суммы совокупной обязанности на ЕНС можно вернуть на расчетный счет (см. п. 1 ст. 79 НК). Переплата будет возвращена в размере положительного сальдо ЕНС по заявлению налогоплательщика. На возврат переплаты инспекции предоставлен один день (см. п. 3 ст. 79 НК).

Для подобных заявлений в 2023 году введут новые формы и электронные форматы. Фискальное ведомство утвердит три формы заявлений и три формата в зависимости от того, что именно потребуется возвращать:

положительное сальдо ЕНС; НДФЛ за иностранца на патенте, налог на профессиональный доход, сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов; налог, сбор, пени, штрафы, не входящие в сальдо ЕНС.

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Учет и проводки

Перечисление ЕНП на ЕНС в налоговом учете отражать не требуется. Уплата налогов и взносов через внесение ЕНП не признается расходом в целях налогообложения. На порядок расчета налогов и сборов ЕНП не влияет.

После того, как налоговым ведомством будет сформировано начальное сальдо ЕНС, в бухучете его дополнительно отражать не потребуется. Налоги и взносы, как и раньше, будут отражены на субсчетах для каждого налога и взноса раздельно. А на протяжении года необходимо делать проводки по начислению каждого налога и взноса, уплате ЕНП, зачету обязательств в счет ЕНП и по возврату положительного сальдо ЕНС.

При начислении налогов и взносов потребуются следующие проводки:

Дебет 99, 90, 91, 20 (23, 25, 26, 44...) – Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС (налогу на прибыль...)» – начислен налог к уплате (конкретный налог);

Дебет 20 (23, 25, 26, 44...) – Кредит 69 субсчет «Расчеты по пенсионному обеспечению (Расчеты по социальному страхованию...)» – начислены страховые взносы к уплате (конкретные взносы).

На дату перечисления ЕНП на ЕНС необходима проводка:

Дебет 68 субсчет «Расчеты по ЕНП» – Кредит 51 – уплачен единый налоговый платеж.

На дату наступления срока уплаты налогов и страховых взносов необходимо отразить зачет ЕНП в счет обязательств:

Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС (налогу на прибыль...)» – Кредит 68 субсчет «Расчеты по ЕНП» – зачтен ЕНП в счет конкретного налога;

Дебет 69 субсчет «Расчеты по пенсионному обеспечению (Расчеты по социальному страхованию...» – Кредит 68 субсчет «Расчеты по ЕНП» – зачтен ЕНП в счет конкретного страхового взноса.

Возврат положительного сальдо ЕНС после зачета всех обязательств отражается следующей проводкой:

Дебет 51 – Кредит 68 субсчет «Расчеты по ЕНП» – возвращено на расчетный счет положительное сальдо ЕНС.

Евгений Сивков, налоговый консультант, аудитор, писатель