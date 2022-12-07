📌 Какой код периода указывать в уведомлении по ЕНП: таблица

Коды такие:
- 21 – 1 квартал;
- 31 – полугодие;
- 33 – 9 месяцев;
- 34 – год.
Через черту надо указывать порядковый номер месяца (если платеж ежемесячный) или порядковый номер квартала (если платеж ежеквартальный).
Смотрите в нашей таблице коды для этой строки.
Период
Код периода в уведомлении по ЕНП
Январь
21/01
Февраль
21/02
Март
21/03
Апрель
31/01
Май
31/02
Июнь
31/03
Июль
33/01
Август
33/02
Сентябрь
33/03
Октябрь
34/01
Ноябрь
34/02
Декабрь
34/03
1 квартал
34/01
2 квартал
34/02
3 квартал
34/03
4 квартал
34/04
Бланк утвержден приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.
Его надо направлять в том случае, если уплата (взноса) по НК идет раньше даты сдачи декларации (расчета), или декларации по этому налогу вообще нет.
Срок сдачи – до 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога.
Про новое уведомление мы рассказывали здесь.