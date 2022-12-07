ЕНП (единый налоговый платеж)

📌 Какой код периода указывать в уведомлении по ЕНП: таблица

Утвердили новый бланк уведомления об исчисленных налогах, которые будут идти в «общий котел» в виде ЕНП. В нем есть строка, где надо указывать отчетный (налоговый) период.

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Коды такие:

  • 21 – 1 квартал;
  • 31 – полугодие;
  • 33 – 9 месяцев;
  • 34 – год.

Через черту надо указывать порядковый номер месяца (если платеж ежемесячный) или порядковый номер квартала (если платеж ежеквартальный).

Смотрите в нашей таблице коды для этой строки.

Период

Код периода в уведомлении по ЕНП

Январь

21/01

Февраль

21/02

Март

21/03

Апрель

31/01

Май

31/02

Июнь

31/03

Июль

33/01

Август

33/02

Сентябрь

33/03

Октябрь

34/01

Ноябрь

34/02

Декабрь

34/03

1 квартал

34/01

2 квартал

34/02

3 квартал

34/03

4 квартал

34/04

Бланк утвержден приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Его надо направлять в том случае, если уплата (взноса) по НК идет раньше даты сдачи декларации (расчета), или декларации по этому налогу вообще нет.

Срок сдачи – до 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога.

Про новое уведомление мы рассказывали здесь.

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