📌 Какой код периода указывать в уведомлении по ЕНП: таблица

Коды такие:

21 – 1 квартал;

31 – полугодие;

33 – 9 месяцев;

34 – год.

Через черту надо указывать порядковый номер месяца (если платеж ежемесячный) или порядковый номер квартала (если платеж ежеквартальный).

Смотрите в нашей таблице коды для этой строки.

Период Код периода в уведомлении по ЕНП Январь 21/01 Февраль 21/02 Март 21/03 Апрель 31/01 Май 31/02 Июнь 31/03 Июль 33/01 Август 33/02 Сентябрь 33/03 Октябрь 34/01 Ноябрь 34/02 Декабрь 34/03 1 квартал 34/01 2 квартал 34/02 3 квартал 34/03 4 квартал 34/04

Бланк утвержден приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Его надо направлять в том случае, если уплата (взноса) по НК идет раньше даты сдачи декларации (расчета), или декларации по этому налогу вообще нет.

Срок сдачи – до 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты налога.

Про новое уведомление мы рассказывали здесь.