💪 Мужчин и женщин хотят уравнять в трудовых правах. Женщины будут поднимать тяжести и работать на опасной и вредной работе

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Во-первых, эта статья ТК РФ дает правовую основу для профессиональной и экономической дискриминации женщин. Во-вторых, чрезмерная забота об условиях труда женщин мешает им больше зарабатывать. В-третьих, для мужчин это публичное заявляемые неравные условия заботы о здоровье со стороны государства.

Такие аргументы приведены в пояснительной записке.

Если эту статью отменят, уйдут такие запреты для женщин:

поднимать тяжести;

работать на вредных и опасных работах.

Авторы проекта сетуют, что до сих пор женщины, например, не могут работать пожарными, водолазами, с ядохимикатами и т. д.

Перечень запрещенных для женщин профессий надо отменить, считают авторы проекта, депутаты от партии «Новые люди».