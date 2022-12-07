💪 Мужчин и женщин хотят уравнять в трудовых правах. Женщины будут поднимать тяжести и работать на опасной и вредной работе

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.
Во-первых, эта статья ТК РФ дает правовую основу для профессиональной и экономической дискриминации женщин.
Во-вторых, чрезмерная забота об условиях труда женщин мешает им больше зарабатывать.
В-третьих, для мужчин это публичное заявляемые неравные условия заботы о здоровье со стороны государства.
Такие аргументы приведены в пояснительной записке.
Если эту статью отменят, уйдут такие запреты для женщин:
- поднимать тяжести;
- работать на вредных и опасных работах.
Авторы проекта сетуют, что до сих пор женщины, например, не могут работать пожарными, водолазами, с ядохимикатами и т. д.
Перечень запрещенных для женщин профессий надо отменить, считают авторы проекта, депутаты от партии «Новые люди».