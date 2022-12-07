Правительство будет сильнее контролировать IT-компании

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил распространить на интернет-компании закон, который обязывает проводить иностранные инвестиции через правкомиссию, сообщает «Коммерсант».

ЦСР хочет, чтобы IT-компании согласовывали с правкомиссией по инвестициям вложения иностранцев и все корпоративные действия. Например, перенос инфраструктуры за рубеж, отчуждение прав или части бизнеса, назначение иностранцев в совет директоров.

Предполагается, что такие меры защитят IT-сектор от иностранного влияния и сохранят инвестиционную привлекательность.

Контролировать IT-организации будут представители государства в советах директоров. Также ЦСР предлагает создавать в компаниях комитеты для госконтроля или дать государству право вето на решения иностранного участника. За нарушения могут ввести ответственность вплоть до уголовной, заморозить право голоса иностранцев или принудить к отчуждению активов.

Документ уже направили в Минэкономики.