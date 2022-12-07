IT-компании

Правительство будет сильнее контролировать IT-компании

В совет директоров IT-сектора предлагают назначать представителей государства и создать комитеты для госконтроля действий иностранных бизнесменов.

Версия для печати

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил распространить на интернет-компании закон, который обязывает проводить иностранные инвестиции через правкомиссию, сообщает «Коммерсант».

ЦСР хочет, чтобы IT-компании согласовывали с правкомиссией по инвестициям вложения иностранцев и все корпоративные действия. Например, перенос инфраструктуры за рубеж, отчуждение прав или части бизнеса, назначение иностранцев в совет директоров.

Предполагается, что такие меры защитят IT-сектор от иностранного влияния и сохранят инвестиционную привлекательность.

Контролировать IT-организации будут представители государства в советах директоров. Также ЦСР предлагает создавать в компаниях комитеты для госконтроля или дать государству право вето на решения иностранного участника. За нарушения могут ввести ответственность вплоть до уголовной, заморозить право голоса иностранцев или принудить к отчуждению активов.

Документ уже направили в Минэкономики.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

3-НДФЛ

Как заполнить 3-НДФЛ на лечение

Декларация 3-НДФЛ на лечение помогает вернуть часть ранее уплаченного в бюджет НДФЛ. С примерами расчетов НДФЛ по расходам на медицинские услуги и лекарства, а также со списком требуемых для получения вычета документов вас познакомит наш материал.

Как заполнить 3-НДФЛ на лечение
Проверки ККТ

Плановые проверки бизнеса и штрафы за нарушения при работе с ККТ

Заканчивается 2022 год, перестают действовать некоторые ограничения и послабления надзорных мероприятий для поддержки бизнеса в кризис. Среди них и мораторий на проверки контрольно-кассовой техники (ККТ).

Плановые проверки бизнеса и штрафы за нарушения при работе с ККТ

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Социальный вычет

На обучение и фитнес по публичной оферте можно оформить соцвычет по НДФЛ

Для получения социального налогового вычета по расходам на обучение и фитнес нужен договор с образовательной (физкультурно-оздоровительной) организацией. Но иногда вместо обычного договора идет публичная оферта. Это допустимо.

Вебинары для бухгалтеров

🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!

Казалось, переплюнуть «успехи» этого года уже не удастся. Но чиновникам все под силу. 23 тоже грозится побить антирекорды. По крайней мере, так думаешь, когда понимаешь, с чего начнется для бухгалтеров будущий год.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Трудовые отношения

Как действовать работодателю, если работника призывают в армию

С 1 ноября по 31 декабря 2022 года проходит очередной призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Рассказываем, как поступать работодателю, если работник получил повестку из военкомата.

Как действовать работодателю, если работника призывают в армию
Читать еще