Инвесторам, чьи ценные бумаги перевели к другому брокеру, могут начислить завышенный НДФЛ

Новый брокер должен учесть расходы инвестора на покупку ценных бумаг. Но учитывать можно только документально подтвержденные расходы, связанные с покупкой бумаг. При этом их подтверждение должно быть только в виде оригиналов или заверенных копий документов.

Инвестору нужно собрать много документов от предыдущего брокера. Это неудобно. Процедуру массового перехода инвесторов НК не предусматривает. Сейчас таких инвесторов около 200 тысяч.

Профильная ассоциация НАУФОР просит Минфин разрешить им учитывать электронные данные от прошлого брокера и обсуждают с ведомством внесение поправок в НК, пишут «Ведомости».

Ранее Минфин настаивал на том, что нужны только оригиналы.

Если Минфин не направит разъяснение или не будут приняты поправки в НК в самое ближайшее время, сотни тысяч инвесторов не успеют вовремя предоставить оригиналы необходимых документов, и им насчитают НДФЛ без учета расходов. То есть людям придется платить завышенный налог.