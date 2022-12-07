НДФЛ

Инвесторам, чьи ценные бумаги перевели к другому брокеру, могут начислить завышенный НДФЛ

Из-за санкций брокеры переводили ценные бумаги клиентов к другим брокерам. Это было в массовом порядке. А теперь возникли сложности с расчетом НДФЛ от операций с ценными бумагами инвесторов.

Версия для печати

Новый брокер должен учесть расходы инвестора на покупку ценных бумаг. Но учитывать можно только документально подтвержденные расходы, связанные с покупкой бумаг. При этом их подтверждение должно быть только в виде оригиналов или заверенных копий документов.

Инвестору нужно собрать много документов от предыдущего брокера. Это неудобно. Процедуру массового перехода инвесторов НК не предусматривает. Сейчас таких инвесторов около 200 тысяч.

Профильная ассоциация НАУФОР просит Минфин разрешить им учитывать электронные данные от прошлого брокера и обсуждают с ведомством внесение поправок в НК, пишут «Ведомости».

Ранее Минфин настаивал на том, что нужны только оригиналы.

Если Минфин не направит разъяснение или не будут приняты поправки в НК в самое ближайшее время, сотни тысяч инвесторов не успеют вовремя предоставить оригиналы необходимых документов, и им насчитают НДФЛ без учета расходов. То есть людям придется платить завышенный налог.

 

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

3-НДФЛ

Как заполнить 3-НДФЛ на лечение

Декларация 3-НДФЛ на лечение помогает вернуть часть ранее уплаченного в бюджет НДФЛ. С примерами расчетов НДФЛ по расходам на медицинские услуги и лекарства, а также со списком требуемых для получения вычета документов вас познакомит наш материал.

Как заполнить 3-НДФЛ на лечение
Проверки ККТ

Плановые проверки бизнеса и штрафы за нарушения при работе с ККТ

Заканчивается 2022 год, перестают действовать некоторые ограничения и послабления надзорных мероприятий для поддержки бизнеса в кризис. Среди них и мораторий на проверки контрольно-кассовой техники (ККТ).

Плановые проверки бизнеса и штрафы за нарушения при работе с ККТ

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Социальный вычет

На обучение и фитнес по публичной оферте можно оформить соцвычет по НДФЛ

Для получения социального налогового вычета по расходам на обучение и фитнес нужен договор с образовательной (физкультурно-оздоровительной) организацией. Но иногда вместо обычного договора идет публичная оферта. Это допустимо.

Вебинары для бухгалтеров

🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!

Казалось, переплюнуть «успехи» этого года уже не удастся. Но чиновникам все под силу. 23 тоже грозится побить антирекорды. По крайней мере, так думаешь, когда понимаешь, с чего начнется для бухгалтеров будущий год.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Трудовые отношения

Как действовать работодателю, если работника призывают в армию

С 1 ноября по 31 декабря 2022 года проходит очередной призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Рассказываем, как поступать работодателю, если работник получил повестку из военкомата.

Как действовать работодателю, если работника призывают в армию
Читать еще