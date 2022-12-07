НДФЛ

Симоньян: поднимите НДФЛ на 2–3%, чтобы контрактники и мобилизованные зарабатывали больше

Нет большой разницы для кошелька, если НДФЛ поднять на пару процентов. Зато эти деньги можно выделить офицерам. Они сейчас получают меньше таксистов, а это ненормально.

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Нужно поднять НДФЛ для людей, зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год, для «уменьшения разницы в зарплате контрактников и мобилизованных». Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Медиа-менеджер назвала нездоровой ситуацию, когда офицеры получают меньше таксистов. По ее мнению, принимающие такое положение дел люди больные.

Симоньян подчеркнула, что у страны есть ресурсы для решения этого вопроса: можно сократить поддержку критически неважных проектов или поднять налоги для богатых людей.

Напомним, что для высоких доходов уже действует повышенная ставка.

«Вот подняли налог на тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов в год, с 13 до 15% и разницу эту направляют в „Круг добра“, который распределяет по больным детям. Ну и что, сильно ныли люди, зарабатывающие больше 5 миллионов в год? Да нет», – отметила Симоньян.

Зарабатывающий больше 5 млн рублей не увидит критически важной разницы в повышении налога на 2–3%.

«Если наша страна не может при тех доходах, которые есть сейчас, обеспечить достойную жизнь нашей армии и нашим офицерам, значит, поднимите налоги нам. Мне поднимите налоги, я готова», – сказала Симоньян.

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