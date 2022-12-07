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Росреестр отправится на кладбище: захоронения внесут в электронный реестр

Теперь можно будет найти могилы родственников или свободные участки через интернет.

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Росреестр отправится на кладбище: захоронения внесут в электронный реестр
Иллюстрация: Pavel Danilyuk/pexels

В Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ предусмотрены меры по упорядочению содержания мест захоронения, пишет «RG.RU».

Будут установлены единые требования к учету мест захоронения и определены границы всех кладбищ, – они перейдут в государственную или муниципальную собственность.

Планируют составить стандарты качества услуг по погребению, создать реестры похоронных бюро и определить ответственных по уходу за могилами. На портале госуслуг появятся электронные сервисы по процедурам оформления документов, необходимых для погребения.

Конкретные сроки выполнения пока не определены. Регионам рекомендуют провести инвентаризацию мест захоронений и разместить реестры на региональных порталах госуслуг до конца 2025 года.

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