Мобилизованные смогут вернутся на работу, с которой их уволили. А вахтовикам оплатят проезд до места работы

Закон направлен в Совет Федерации.
Если мобилизованного уволили, потому что у него был срочный трудовой договор, он в течение 3 месяцев после возвращения может вернуться на свою прежнюю должность, если это место свободно. Если занято, то работодатель предложит бывшем сотруднику другие вакансии.
Такую поправку внесли в статью 351.7 ТК РФ. Она будет применяться с 21 сентября 2022 года.
Другую поправку внесли в статью 302 ТК РФ. Она заработает с 1 марта 2023 года.
По ней работодатель будет обязан оплачивать проезд сотрудников-вахтовиков от места сбора до места работы. Кроме того, можно будет компенсировать сотрудникам проезд от дома до места сбора.