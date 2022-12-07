Трудовое право

Мобилизованные смогут вернутся на работу, с которой их уволили. А вахтовикам оплатят проезд до места работы

Поправки в две статьи ТК РФ сегодня приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

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Закон направлен в Совет Федерации.

Если мобилизованного уволили, потому что у него был срочный трудовой договор, он в течение 3 месяцев после возвращения может вернуться на свою прежнюю должность, если это место свободно. Если занято, то работодатель предложит бывшем сотруднику другие вакансии.

Такую поправку внесли в статью 351.7 ТК РФ. Она будет применяться с 21 сентября 2022 года.

Другую поправку внесли в статью 302 ТК РФ. Она заработает с 1 марта 2023 года.

По ней работодатель будет обязан оплачивать проезд сотрудников-вахтовиков от места сбора до места работы. Кроме того, можно будет компенсировать сотрудникам проезд от дома до места сбора.

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