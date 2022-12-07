Госдума приняла МРОТ-2023

Закон сегодня приняла Госдума в третьем чтении.

Нельзя платить сотрудникам меньше МРОТ, если они работают на полную ставку. От МРОТ также зависят взносы в малом бизнесе, размер добровольного взноса ИП на соцстрахование, стоимость страхового года для больничных работников по ГПХ.

Открыли набор на курс про пять новых ФСБУ.

Новую минималку установили с учетом темпа роста МРОТ, превышающего на 3% темп роста прожиточного минимума трудоспособного населения по отношению к прошлогоднему показателю.

Закон, которым утвержден прожиточный минимум на 2023 года, принят на днях.

В нем прописано такое значение ПМ в целом по РФ: