Банковские карты

Больше четверти онлайн-платежей прошло по карте «Мир»

Пользователи стали чаще обращаться к системе «Мир» для интернет-оплаты, тогда как платежи по картам Visa и Mastercard сокращаются.

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Провайдер финансовых сервисов Qiwi платежный агрегатор IntellectMoney провели исследование и выяснили, что по карте «Мир» проводилось больше четверти интернет-платежей.

Если в ноябре 2021 года интернет-платежи по карте «Мир» составляли 17,4%, то в ноябре 2022 года – уже 26,2%.

Пик онлайн-платежей по системе «Мир» пришелся на июнь 2022 года, их доля выросла до 38%.

Картой «Мир» стали чаще платить за покупки в интернет-магазинах: в ноябре 2021 года транзакции составляли 18,6%, а в ноябре 2022 года – 39,3%. Увеличилось число оплат по услугам ЖКХ с 24,1% в 2021 году до 36,9% в этом, а также по кредитным договорам (с 20,3% до 44,1%).

Сократились онлайн-платежи по картам Visa и Mastercard. Если в 2021 году доля карт Visa составляла 43,6%, то в этом – 36,6%. По системе Mastercard в ноябре проводилось 37,1% платежей, а в прошлом году – 38,4%.

На другие платежные системы, включая китайскую UnionPay, приходится 0,3% от общего объема интернет-платежей в октябре 2022 года.

Статистика основана на данных интернет-эквайринга QIWI с ноября 2021 по ноябрь 2022 года.

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