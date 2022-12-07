Польский франчайзи продаст свою часть KFC за 100 миллионов евро

Ресторанный холдинг Amrest Group договорился о продаже 215 своих ресторанов KFC в России. Покупателем бизнеса, который Amrest развивала на российском рынке по франшизе, станет ООО «Альмира». Говорится на сайте Amrest.

Сделку должны одобрить американская компания Yum! Brands (правообладатель бренда KFC) и ФАС. В антимонопольную службу пока заявлений не поступало.

В ноябре мы писали о том, что ФАС разрешила ижевской компании «Смарт Сервис» купить бизнес «Yum! Restaurants». В него вошли 70 ресторанов KFC и 1058 франшиз.