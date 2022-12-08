Выходное пособие в размере 3 окладов не облагается НДФЛ

Если речь идет о выходном пособии, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главбуху, то необлагаемая сумма – 3-кратный размер среднего месячного заработка. Для Крайнего Севера – 6-кратный.
Все, что свыше, облагается НДФЛ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.11.2022 № 03-04-06/111246.
Такие пособия прописаны в ТК РФ. Но работодатель может устанавливать и другие пособия или повышенные размеры пособий.
Но от НДФЛ освобождают только те пособия, которые предусмотрены:
- законодательством РФ;
- законодательными актами субъектов РФ;
- решениями представительных органов местного самоуправления.