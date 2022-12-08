НДФЛ

Выходное пособие в размере 3 окладов не облагается НДФЛ

Компенсации, установленные законодательством (в пределах норм), в том числе, при увольнении освобождаются от НДФЛ по п. 1 ст. 217 НК РФ. Но не все.

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Если речь идет о выходном пособии, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главбуху, то необлагаемая сумма – 3-кратный размер среднего месячного заработка. Для Крайнего Севера – 6-кратный.

Все, что свыше, облагается НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.11.2022 № 03-04-06/111246.

Такие пособия прописаны в ТК РФ. Но работодатель может устанавливать и другие пособия или повышенные размеры пособий.

Но от НДФЛ освобождают только те пособия, которые предусмотрены:

  • законодательством РФ;
  • законодательными актами субъектов РФ;
  • решениями представительных органов местного самоуправления.

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