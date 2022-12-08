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Узнайте, кто станет банкиром года. И кого объявят лучшим банком для частных клиентов

Объявлен шорт-лист WEALTH Navigator Awards 2022: ежегодной премии для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.

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Оргкомитет WEALTH Navigator Awards, первой в России ежегодной премии для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий, представляет шорт-лист потенциальных лауреатов.

В 2022 году премия пройдет в 14-й раз, но это будет ее первый год с новым названием. WEALTH Navigator Awards наследует SPEAR’S Russia Wealth Management Awards.

В категории «Лучший российский банк для частных клиентов» встречаются Sber Private Banking, А-Клуб и Газпромбанк Private Banking;

«Лучший российский банк для корпоративных клиентов» – ВТБ, Газпромбанк и Сбер.

За звание «Лучшей управляющей компании» соперничают «Атон-менеджмент», «Альфа-Капитал» и УК «Первая»,

за звание «Лучшей инвестиционной компании» – General Invest, «АТОН» и «Цифра брокер».

За звание «Джентльмена индустрии» поборются Андрей Бабиян (Альфа-Капитал), Александр Хенкин (Банк ЗЕНИТ) и Улан Илишкин (Росбанк), а корона «Леди индустрии» достанется либо Алине Назаровой (А-Клуб), либо Наталье Капинос (РСХБ Private Banking), либо Ольге Райкес (Confideri Family Office).

В номинации «Лучший российский банк для обслуживания семей состоятельных частных клиентов» за награду сразятся Sber Private Banking, Газпромбанк Private Banking и А-Клуб, а награду в номинации «Страховая компания года» получит «Ингосстрах», «АльфаСтрахование» или «Сбер Страхование Жизни».

Есть титул «Команда года». Им наградят сотрудников Газпромбанка, Альфа-Банка или Банка ЗЕНИТ.

А «Банкиром года» могут стать Дмитрий Брейтенбихер (ВТБ Private Banking), Александр Хенкин (Банк ЗЕНИТ) и Владимир Верхошинский (Альфа-Банк).

В номинации «Юридический консультант года» сошлись «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», O2 Consulting и «Пепеляев Групп».

Тройка претендентов на звание «Мультисемейного офиса года» – это «Family Office Private Banking ВТБ», UFG Wealth Management и Confideri Family Office.

Узнать имена победителей после того, как жюри объявит свои результаты, можно на сайте премии.

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