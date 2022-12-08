Две трети страны пользуется Госуслугами

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ выяснил, кто и зачем пользуется электронными госуслугами. Результаты исследования опубликовал «Коммерсант».

К услугам в сфере здравоохранения пользователи портала «Госуслуги» обращались чаще всего – 44,6%. Они лидируют во всех возрастных группах. Среди молодежи (15-25 лет) высок спрос на образовательные сервисы, а люди среднего возраста (25-54 года) через госуслуги взаимодействуют с налоговой, структурами МВД и ГИБДД. Те, кто старше 65-ти лет, пользуются электронными сервисами для решения вопросов социального обеспечения и в сфере ЖКХ.

На портале «Госуслуги» стало больше пользователей: в 2019 году – 55,9%, в 2021 году – уже 74,5%. В начале ноября 2022 года Минцифры насчитали больше 100 млн подтвержденных учетных записей.

В этом году РФ заняла 42-е из 93 мест в рейтинге стран по уровню развития электронного правительства.